Есть компания, которая предоставляет свой каталог в XML формате для того, чтобы дилеры размещали его на своих сайтах. Эта ссылка не разовая, то есть она постоянно обновляется: меняется количество товара на ...
Создать страницу на сайте интернет магазина ocStore
Необходимо создать страницу карты кофеен на сайте интернет магазина и блога о кофе.
Рэференс, примеры похожих сайтов:
Интернет магазин с блогом уже создан (ocStore 3.0.2.0).
На странице интернет магазина есть раздел Карта кофеен и при переходе в него должно быть:
● Карта кофеен Санкт-Петербурга с отметками/кружочками кофеен. По нажатию на кофейню всплывает окошко с кратким описанием и одной фоткой, здесь же активная ссылка на инстаграмм кофейни.
● Возможность редактирование и добавление (через админ панель или ваш способ) кружков на карту и информации о них
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