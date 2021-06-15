Создать страницу на сайте интернет магазина ocStore

Необходимо создать страницу карты кофеен на сайте интернет магазина и блога о кофе.

Рэференс, примеры похожих сайтов:

Goodcoffeemap.ru

Интернет магазин с блогом уже создан (ocStore 3.0.2.0).

На странице интернет магазина есть раздел Карта кофеен и при переходе в него должно быть:

● Карта кофеен Санкт-Петербурга с отметками/кружочками кофеен. По нажатию на кофейню всплывает окошко с кратким описанием и одной фоткой, здесь же активная ссылка на инстаграмм кофейни.

● Возможность редактирование и добавление (через админ панель или ваш способ) кружков на карту и информации о них