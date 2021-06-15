Битрикс Настроить загрузку товаров по xml

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Закрыт2 заявки2286 просмотров

Битрикс.

Стоит модуль загрузки товара по XML

 

Почему то перестал загружаться товар. Прописывает значение наличия по 0 потому что.

Нужно поправить

4 года назад
anodin
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