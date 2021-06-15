Добавить урлы недостающие товарам

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Закрыт1 заявка2416 просмотров

Опенкарт 3 при работах на сайте слетели некоторые урлы в товарах чтоб не вводить долго в ручную нужно сделать это автоматически... Делается это за минуту но модуль мой отсох

Opencart
4 года назад
inoi-z
Сергей 
41 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
134 отзыва(-5)
4 года назад