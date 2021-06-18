Создание сайта (интернет-магазин) на Wordpress и перенос

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Закрыт12 заявок1103 просмотра

Нужно создать сайт на Wordpress+Woocommerce и перенести туда товары и остатки со старого сайта (Joomla) плюс SEO описания, текстовые описание категорий и желательно пользователей. 

JoomlaWooCommerceWordPress
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