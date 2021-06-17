Макеты интернет магазина в .psd. (не все макеты загрузились к проекту) загрузить с Я диска - https://yadi.sk/d/zGYSrYfW9K_H7Q -Главная -Каталог -Корзина -Оформление заказа + будет макет личного кабинета(простой, ...
На платформе интернет-магазина InSales сделать корректировки по сайту
На платформе интернет-магазина InSales сделать корректировки по сайту, а именно изменить добавление товара в корзину. Магазин занимается продажей напольных покрытий, сейчас при добавлении товара в корзину рассчитывается за единицу измерения м2, а нужно что бы рассчитывался метраж кратной 1 упаковки. (данные по размеру упаковки для разных видов товаров везде зафиксированы)
Прикрепляю файл, в котором видно, как нужно сделать.
При успешной сдаче проекта, в дальнейшем, потребуются еще корректировки на данной платформе.
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