На платформе интернет-магазина InSales сделать корректировки по сайту, а именно изменить добавление товара в корзину. Магазин занимается продажей напольных покрытий, сейчас при добавлении товара в корзину рассчитывается за единицу измерения м2, а нужно что бы рассчитывался метраж кратной 1 упаковки. (данные по размеру упаковки для разных видов товаров везде зафиксированы)

Прикрепляю файл, в котором видно, как нужно сделать.

При успешной сдаче проекта, в дальнейшем, потребуются еще корректировки на данной платформе.