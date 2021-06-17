На платформе интернет-магазина InSales сделать корректировки по сайту

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На платформе интернет-магазина InSales сделать корректировки по сайту, а именно изменить добавление товара в корзину.  Магазин занимается продажей напольных покрытий, сейчас при добавлении товара в корзину рассчитывается за единицу измерения м2, а нужно что бы рассчитывался метраж кратной 1 упаковки. (данные по размеру упаковки для разных видов товаров везде зафиксированы)

Прикрепляю файл, в котором видно, как нужно сделать. 

При успешной сдаче проекта, в дальнейшем, потребуются еще корректировки на данной платформе. 

4 года назад
wishalins
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