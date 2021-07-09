Дизайн интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен16 заявок2220 просмотров

Добрый день!

Интернет магазин шапок требует редизайна

Главная страница, кнопки, корзина и страницы заказа и т.д около 10 страниц, может больше

+ адаптивный дизайн

arctic.org.ua сделать его более  понятным и цельным

4 года назад
an4ikok
Анна 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$500
10 дней
Большое спасибо за работу, не ожидала что так быстро. Дизайн получился такой как хотелось, во многом Артем даже больше знал, что нужно для сайта, чем я. Все правки внесли без вопросов Всегда на связи Буду обращаться еще
Комментарии были быстро и все по делу, желаю успехов с релизом проекта и профитных клиентов. Рад буду поработать ещё!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Людмила
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Элина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
130 отзывов
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Алексей
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
53 отзыва
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад