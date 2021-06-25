Сделать бекенд для страницы товара (woocommerce)

$130
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Завершен3 заявки2216 просмотров

Сделать бекенд, для блоков выделенных на скриншоте. Функционал должен быть как на этом сайте( верстка не нужна, внешний вид не важен) https://sleep-and-smile.ru/product/krovatka-stanley-light/

Срок: до 27.06.2021

WooCommerce
4 года назад
guest_16240091305012
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$130
9 дней
Escrow
Заказ был выполнен раньше срока, функционал реализован корректно, на данный момент замечаний не возникало
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, во время исполнения никаких проблем не возникло.

Заявки фрилансеров

Денис
 
44 года
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад