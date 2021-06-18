Создание сайта для интернет магазина.

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Закрыт24 заявки2247 просмотров

Нужен сайт интернет-магазина на 300 позиций. Что-нибудь не сложное на Droopal, Worldpress и прочее.

4 года назад
chessmanmy
Денис 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артем
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ярослав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Наталья
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
26 отзывов
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
130 отзывов
4 года назад
Денис
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Михаил
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Паве
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
85 отзывов
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Микаел
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
19 отзывов
4 года назад
Артем
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад