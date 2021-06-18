Макеты интернет магазина в .psd. (не все макеты загрузились к проекту) загрузить с Я диска - https://yadi.sk/d/zGYSrYfW9K_H7Q -Главная -Каталог -Корзина -Оформление заказа + будет макет личного кабинета(простой, ...
Создание сайта для интернет магазина.
Нужен сайт интернет-магазина на 300 позиций. Что-нибудь не сложное на Droopal, Worldpress и прочее.
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