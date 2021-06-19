Правки в интернет-магазине Opencart

Нужно внести некоторые правки:

1) формат для фото должен быть 1400 * 1960

2) поиск должен быть по части артикула (модель) (сейчас для поиска надо весь артикул внести)

3) при внесении рекомендуемых товаров (в карточке товара и на главной странице) должен использоваться артикул (модель), а не название товара, как сейчас

4) сделать копирование карточки товара (кнопка есть, но она не работает)

5) на главной странице значок фейсбука направляет на главную страницу сайта. Нужно поменять ссылку

Магазин на opencart 3

https://piccolo-kids.com.ua/