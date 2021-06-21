Вёрстка и программирование интернет-магазина на Opencart

Ищем разработчика интернет-магазинов на OpenСart. Наличие нескольких работ в вашем портфолио на этой CMS — обязательны.

Макеты оформлены в Figma — https://www.figma.com/proto/OS1pF4r1MHz1xymP1atJGM/Питеркамин?page-id=168%3A1439&node-id=168%3A1442&viewport=623%2C126%2C0.6113989353179932&scaling=min-zoom

Все версии (для ПК, планшетов и мобильных) пока готовы только для главной, для остальных страниц — только моб. верия, но они уже разрабатываются и макеты будут поступать по мере вашей работы. Задержек не будет, дизайнер всегда с вами на связи. Для вас это, кстати, хорошая возможность упростить свою работу обсудив с дизайнером ваши пожелания к макетам.

Старая версия сайта выглядит так — https://pechi-kaminy-kotly.ru/

Техническое задание — https://www.notion.so/c053726ba7f841f3b40004497bbd03cb

Работу можно начинать после того, как мы убедимся, что вы поняли что нужно сделать.

Пишите сюда или напрямую дизайнеру интересующие вопросы, срок в которой сможете уложиться, стоимость вашей работы и примеры работ. Канал связи с дизайнером — телеграм: @savoliukk. Ждём ваших предложений.

P.S. Данная работа будет оформляться в кейс, где дизайнер сможет оставить ваш контакт или ссылку на соцсеть/сайт + вы сможете добавить готовый оформленный кейс в своё портфолио.

P.P.S. Мы заинтересованны в долгосрочном сотрудничестве и сможем делиться заказами на постоянной основе, если вы покажете хороший результат своей работы.