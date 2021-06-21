Разработка интернет-магазина строго на Woocommerce

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Закрыт9 заявок2221 просмотр

1500 товаров с возможностью расширения

Интеграция с АМО / 1С

Интернет-эквайринг и кредитование

Интеграция со службами доставки

Личный кабинет пользователя с отслеживанием статуса заказа

Фильтры в каталоге

Промокоды

Калькулятор

Дизайн макет есть, по сути нужна копия https://www.flooranddecor.com/

WooCommerce
4 года назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Виктор
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
4 года назад
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад