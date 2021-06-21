Нужно внести некоторые правки: 1) формат для фото должен быть 1400 * 1960 2) поиск должен быть по части артикула (модель) (сейчас для поиска надо весь артикул внести) ...
Разработка интернет-магазина строго на Woocommerce
1500 товаров с возможностью расширения
Интеграция с АМО / 1С
Интернет-эквайринг и кредитование
Интеграция со службами доставки
Личный кабинет пользователя с отслеживанием статуса заказа
Фильтры в каталоге
Промокоды
Калькулятор
Дизайн макет есть, по сути нужна копия https://www.flooranddecor.com/
Заявки фрилансеров
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