Помощь в доработке Wordpress woocommerce

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок492 просмотра

Добрый день, нужна помощь в доработке:

- страницы Корзина (Пустой корзины)

- вывод даты доставки

Пишите в личку за подробностями!!! 

P.S. - нужно подсказать или помочь решить задачи, а не реализовывать!

WooCommerceWordPress
4 года назад
stoaynov_oleg
Олег 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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