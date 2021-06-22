Сверстать и натянуть интернет магазин на OpenCart

Необходимо сверстать по макетам интернет магазин (макеты можно посмотреть тут https://disk.yandex.ru/d/Kms0D_yLvEUM7A ) и натянуть магазин на cms OpenCart.

Желательна верстка по BEM. Также большим плюсом будет, если планируете использовать сборщик (webpack или gulp) и писать стили на sass.

Просьба коротко рассказать о опыте и какими технологиями владеете, а также указать сроки и цену.

В начале ответа напишите пожалуйста слово: "OpenCart"