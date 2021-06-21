Нужно внести некоторые правки: 1) формат для фото должен быть 1400 * 1960 2) поиск должен быть по части артикула (модель) (сейчас для поиска надо весь артикул внести) ...
Исправить YML файл для Яндекс маркет
Проверка магазина Правило Парето, проведенная 22.06.2021, показала, что выявленные ранее ошибки не были исправлены.
Пример неисправленной ошибки: 1) Минимальная сумма заказа не указана или указана неверно
На сайте магазина написано, что минимальная сумма заказа — 2000 руб. Укажите её в прайс-листе. Для этого используйте элемент . Например: минимальная сумма заказа 2000 руб..
2) Неправильно составлено предложение. В элементе description (YML) или в поле «Описание» (XLS) есть информация, которой там быть не должно: стоимость товара. Составьте описание товара по правилам: https://yandex.ru/support/partnermarket/elements/description.html
Пример предложения: Защита Стойка конструктор с дозатором 04-20-06 600 руб.
Просим Вас привести все материалы в соответствие с Требованиями к рекламным материалам Яндекс.Маркета ( https://yandex.ru/legal/market_adv_rules/ ), затем перейти в раздел "Отчет по качеству" партнерского интерфейса Яндекс.Маркета и нажать на кнопку "Отправить магазин на проверку".
Команда Яндекс.Маркета
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