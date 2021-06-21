Исправить YML файл для Яндекс маркет

https://posm.market/yml.xml

Проверка магазина Правило Парето, проведенная 22.06.2021, показала, что выявленные ранее ошибки не были исправлены.

Пример неисправленной ошибки: 1) Минимальная сумма заказа не указана или указана неверно

На сайте магазина написано, что минимальная сумма заказа — 2000 руб. Укажите её в прайс-листе. Для этого используйте элемент . Например: минимальная сумма заказа 2000 руб..

2) Неправильно составлено предложение. В элементе description (YML) или в поле «Описание» (XLS) есть информация, которой там быть не должно: стоимость товара. Составьте описание товара по правилам: https://yandex.ru/support/partnermarket/elements/description.html

Пример предложения: Защита Стойка конструктор с дозатором 04-20-06 600 руб.

Просим Вас привести все материалы в соответствие с Требованиями к рекламным материалам Яндекс.Маркета ( https://yandex.ru/legal/market_adv_rules/ ), затем перейти в раздел "Отчет по качеству" партнерского интерфейса Яндекс.Маркета и нажать на кнопку "Отправить магазин на проверку".

Команда Яндекс.Маркета