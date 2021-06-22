Подключить multisearch.io к магазину на Битриксе

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Закрыт2 заявки3152 просмотра

﻿Есть магазин на Битрикс "Малый бизнес" https://t.ly/NCYJ

Нужно подключить поиск multisearch.io

Жду срок и стоимость интеграции

4 года назад
berdnikovasya
Василий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Демьян
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
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