Ищу BACKEND разработчик для разработки интернет магазина, подробности и тз скину приличном общение
Подключить multisearch.io к магазину на Битриксе
Есть магазин на Битрикс "Малый бизнес" https://t.ly/NCYJ
Нужно подключить поиск multisearch.io
Жду срок и стоимость интеграции
Заявки фрилансеров
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