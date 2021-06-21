Экспорт характеристик продукта в Wordpress магазин

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В существующем проекте нужно добавить экспорт некоторых характеристик продукта в WooCommerce магазин используя WooCommerce REST API.

Проект реализован на PHP (Yii2 framework). Функционал экспорта продукта работает, нужно добавить следующие параметры

  • SEO поля - keywords, title, permalink, meta-description. Для этих полей в Wordpress установлен плагин Yoast SEO.
2. Measure unit, Measure count, Unit price .
PHPWooCommerceWordPressYii
4 года назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад

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