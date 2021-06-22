BACKEND разработчик

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Закрыт9 заявок2657 просмотров

Ищу BACKEND разработчик для разработки интернет магазина, подробности и тз скину приличном общение 

4 года назад
bg_games
Даниил 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Виталий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Алексей
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Геннадий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад