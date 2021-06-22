Необходимо сверстать по макетам интернет магазин (макеты можно посмотреть тут https://disk.yandex.ru/d/Kms0D_yLvEUM7A ) и натянуть магазин на cms OpenCart. Желательна верстка по BEM. Также большим плюсом будет, если планируете использовать сборщик (webpack или gulp) ...
BACKEND разработчик
Ищу BACKEND разработчик для разработки интернет магазина, подробности и тз скину приличном общение
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