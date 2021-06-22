Необходимо доработать интернет-магазин на платформе Insales, используя шаблон Fourth. Требуется настроить виджет 'Товары в категории' с выпадающим списком для выбора количества товаров, добавить кнопку 'Показать все товары' и реализовать автоматическую подгрузку товаров при скролле вниз. Учет текущих настроек и функционала важен для завершения задачи.