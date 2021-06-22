Требуется внести около 20 правок в интернет-магазин на Битриксе. Задачи включают донастройку системы тегов, изменение иконок, текста на кнопках и в формах, а также настройку личного кабинета пользователя. Оплата производится по затраченным часам.
Авито магазин добавить отзывы
количество 100 шт
авито магазин отзывы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать интернет-магазин на платформе Insales, используя шаблон Fourth. Требуется настроить виджет 'Товары в категории' с выпадающим списком для выбора количества товаров, добавить кнопку 'Показать все товары' и реализовать автоматическую подгрузку товаров при скролле вниз. Учет текущих настроек и функционала важен для завершения задачи.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется подключить поиск multisearch.io к интернет-магазину на платформе Битрикс 'Малый бизнес'. Необходимо указать срок выполнения и стоимость интеграции. Ожидается качественная реализация с учетом специфики магазина.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется BACKEND разработчик для разработки интернет-магазина. Предоставление подробностей и технического задания после обсуждения. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании интернет-магазинов и знание современных технологий.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сверстать интернет-магазин по предоставленным макетам и интегрировать его на OpenCart. Ожидается использование методологии BEM, а также предпочтительно применение сборщиков (webpack или gulp) и написание стилей на SASS. Укажите свой опыт, используемые технологии, сроки выполнения и стоимость.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать экспорт характеристик продукта в WooCommerce магазин с использованием REST API. Требуется добавить SEO поля (keywords, title, permalink, meta-description) с учетом плагина Yoast SEO, а также параметры Measure unit, Measure count и Unit price. Проект основан на PHP (Yii2 framework).Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать интернет-магазин, основываясь на примере уже существующего. Необходимо разработать функционал и дизайн, соответствующий требованиям современного e-commerce. Ожидается выполнение всех этапов разработки, включая интеграцию платежных систем и настройку пользовательского интерфейса.Интернет-магазины27 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо исправить YML файл для Яндекс Маркета, устранив выявленные ошибки. Укажите минимальную сумму заказа в элементе <sales_notes> и исправьте описание товара в соответствии с требованиями. Ознакомьтесь с правилами и приведите материалы в соответствие с требованиями Яндекс.Маркета.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Требуются правки для страницы корзины и карточки товара в Woocommerce. Необходимо изменить расположение блоков на странице корзины и добавить отображение количества фото в превью карточки товара. Ожидается помощь в реализации и объяснение процесса.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад