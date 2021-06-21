Требуется внести около 20 правок в интернет-магазин на Битриксе. Задачи включают донастройку системы тегов, изменение иконок, текста на кнопках и в формах, а также настройку личного кабинета пользователя. Оплата производится по затраченным часам.
Доработать сайт на insales
Использую шаблон, который был по умолчанию Fourth.
Товары в категории выводятся по 12 шт. за раз. Нужно настроить виджет "Товары в категории" чтобы:
- был выпадающий список «Количество товаров в категории»
- в дополнении к кнопке «Показать еще» была копка «Показать все товары»
- при скролле вниз товары подгружались автоматически
Заявки фрилансеров
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