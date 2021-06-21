Доработать сайт на insales

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Закрытнет заявок2251 просмотр

Использую шаблон, который был по умолчанию Fourth.

Товары в категории выводятся по 12 шт. за раз. Нужно настроить виджет "Товары в категории" чтобы:

- был выпадающий список «Количество товаров в категории»

- в дополнении к кнопке «Показать еще» была копка «Показать все товары»

- при скролле вниз товары подгружались автоматически

www.acooltoy.ru

4 года назад
Acooltoy
Андрей 
36 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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