Использую шаблон, который был по умолчанию Fourth.

Товары в категории выводятся по 12 шт. за раз. Нужно настроить виджет "Товары в категории" чтобы:

- был выпадающий список «Количество товаров в категории»

- в дополнении к кнопке «Показать еще» была копка «Показать все товары»

- при скролле вниз товары подгружались автоматически

www.acooltoy.ru