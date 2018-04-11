Beni4

Владислав Beni4

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональная настройка контекстной рекламы в Google AdWords и Яндекс.Директ

Доброе время суток! Меня зовут Теличко Владислав я занимаюсь контекстной рекламой с 2014 года, за это время настроил контекст на многие ниши всего было около 100 проектов. Небольшую часть этих проектов можно посмотреть здесь https://goo.gl/hKMi8e. Выступал на конференциях, одна из них digitalomsk. Прошел тренинг "Реальный директ", Маркетинг 2.0. 

Готов выполнить аудит вашей контекстной рекламы совершенно бесплатно, после аудита выдам список слабых мест в вашей рекламе и как их можно исправить.

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Отзывы заказчиков

stoaynov_oleg
Олег 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Настройка целей в Google Analytics для воронки продаж
Спасибо за работу, Владислав оказался профи своего дела не смотря на возраст! Помог настроить, протестировать, подсказал по другому проекту. Рекомендую! Буду еще обращаться!
Прекрасный заказчик, все структурировано, начиная от задач и заканчивая общением. Оплатил работу вовремя и даже больше чем договорились в начале. Спасибо за работу!
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Контекстная реклама
нет отзывов
$25/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга