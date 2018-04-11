Профессиональная настройка контекстной рекламы в Google AdWords и Яндекс.Директ

Доброе время суток! Меня зовут Теличко Владислав я занимаюсь контекстной рекламой с 2014 года, за это время настроил контекст на многие ниши всего было около 100 проектов. Небольшую часть этих проектов можно посмотреть здесь https://goo.gl/hKMi8e. Выступал на конференциях, одна из них digitalomsk. Прошел тренинг "Реальный директ", Маркетинг 2.0.

Готов выполнить аудит вашей контекстной рекламы совершенно бесплатно, после аудита выдам список слабых мест в вашей рекламе и как их можно исправить.