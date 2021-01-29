Логотип и баннеры

Нужен логотип для интернет-магазина.
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Добрый день, нужно нарисовать логотип для салона красоты
Sharmel Beauty - цвет, шрифт
- баннер для обложки страницы Facebook
- шаблон визитки
- шаблон для разных документов в виде фирменного стиля
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все нужно предоставить в исходнике PSD
- разложено по папкам и по слоям (с возможностью редактировать и менять цвета, иконки)
- папка со шрифтами отдельно
- лого в двух форматах (вектор и PSD)
От вас примеры и сроки
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