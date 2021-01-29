Логотип и баннеры

Добрый день, нужно нарисовать логотип для салона красоты

Sharmel Beauty - цвет, шрифт

- баннер для обложки страницы Facebook

- шаблон визитки

- шаблон для разных документов в виде фирменного стиля

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все нужно предоставить в исходнике PSD

- разложено по папкам и по слоям (с возможностью редактировать и менять цвета, иконки)

- папка со шрифтами отдельно

- лого в двух форматах (вектор и PSD)

От вас примеры и сроки