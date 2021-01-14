Сделать лого

Необходимо сделать логотип. В хорошем, большом разрешении. Примеры аналогов (из интернета) прилагаю во вложении. В идеале хотелось бы видеть переработанный микс из этого (объединение идей). Я готов связаться лично с каждым из желающих для пояснения всех тонкостей и ...