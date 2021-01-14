Нужен логотип для сайта ножеман.рф

Уважаемые дизайнеры! Необходимо создать логотип для интернет магазина детских эко игрушек и handmade товаров для младенцев. Логотип должен представлять зайку желательно с шариком висящим в небе примерная картинка прикрепится. Логотип должен содержать название магазина little bunny ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип для сайта по продаже ножей - ножеман.рф
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте, Во вложении логотип, который я хотел бы обновить в соответствии с трендами и тенденциями 2020-2021 годов. Требования: 1) Общая концепция/форма меняться не должна, то есть лого должен остаться сочетанием букв "A" и "M", но с этим сочетанием ...Завершен3 года назад
Необходимо сделать простой черно-белый логотип. Пример в прикрепленном файле Справа текст, слева элемент изображающий хостинг. Главная задача это придумать или найти на стоке подходящее изображение на тему хостинга. Текст - Linkhost, без пробелов, без разделения на link ...Завершен3 года назад
Необходимо сделать круг, в нем написать. Подарок мужчине, Подарок мальчику, Подарок девочке, Женский подарок. Прислать в пдф.Завершен3 года назад
Создать логотип для сайта по изучению программы для 3D моделирования Rhinoceros www.easyrhino.ruЛоготипы и Знаки29 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен логотип и в будущим эйдетика ювелирного магазина. Тз обговариваем с заказчиком. Хотелось бы на логотипе видеть лису или какое либо другое благородное животное, желательно присылайте ваши наброски и ваши примеры работ.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Ищем дизайнера с которым могли бы плотно сотрудничать. Из самого первого, хотим обновить логотип компании. Техническое задание прикрепляем ниже. Хотим уточнить алгоритм подготовки лого и стоимость работы. После того как утвердим лого хотим обновить фирменный стиль ...Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт3 года назад
«Таверна & Кофейня «Vasko da Gama»» - заведение общественного питания в прибрежной зоне портового города, состоящее из таверны с широким ассортиментом блюд, «привезенных из путешествий по всем 5ти континентам», и кофейни. [b] [/b] [b]Позиционирующее сообщение целевым сегментам ...Завершен3 года назад
Добрый день! Нужно сделать логотип, на прозрачном фоне, чтобы можно было вставлять на сайт и т.д. Название компании "AlexHome", это агенство недвижимости. Сам лого уже придуман, нужно просто его быстро сделать(см. прикрепленный файл) Квадрат с черными контурами, внутри ...Логотипы и Знаки67 заявокЗакрыт3 года назад