Отрисовать лого в вектор

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки547 просмотров
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Необходимо перерисовать приложенный логотип в векторе.

https://drive.google.com/file/d/1tWpitNCLLT_1prlbhIXBWbblVgJomPL9/view?usp=sharing

3 года назад
Silence_shh
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
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