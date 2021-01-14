Отрисовать лого в вектор

Здравствуйте, Во вложении логотип, который я хотел бы обновить в соответствии с трендами и тенденциями 2020-2021 годов. Требования: 1) Общая концепция/форма меняться не должна, то есть лого должен остаться сочетанием букв "A" и "M", но с этим сочетанием ...