Логотип для казино

Нужно создать логотип для бренда Focus Photography School. Как видно из названия, это курсы, связанные с фотографией, следовательно дизайн должен соответствовать. Нужно сделать ниже следующее: 1) Предложить несколько вариантов лого, детально доработать выбранный. Логотип – не просто ...
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Нужен логотип Название Mafia CasinoНужно сделать 3-4 наюроска от которых будем отталкиваться. Нужен логотип для онлайн казино, для сайта, нудно чтобы в логотипе использовались частички мафии + казино, бюджет до 800 грнЛоготип нужно рисовать вручную, а не сделать из фото и текста
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