Логотип для казино

Нужен логотип Название Mafia CasinoНужно сделать 3-4 наюроска от которых будем отталкиваться. Нужен логотип для онлайн казино, для сайта, нудно чтобы в логотипе использовались частички мафии + казино, бюджет до 800 грнЛоготип нужно рисовать вручную, а не сделать из фото и текста