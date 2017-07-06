Доработка сайта на Joomla CMS

Имеется дизайн 3 страниц в psd файле для интернет магазина. Необходимо сделать верстку и настройку шаблона на Амиро CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас установлен сайт на Joomla 2.5 на котором нужно сделать несколько доработок:
- Установить текущие обновления CMS (несколько)
- Протестировать, чтобы всё работало после обновлений
- Установить модуль (галерея) Модуль мы купим
- Настроить модуль так, чтобы мы могли им пользоваться
Работу можно будет начать в среду/четверг
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