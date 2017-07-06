Доработка сайта на Joomla CMS

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок202 просмотра
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У нас установлен сайт на Joomla 2.5 на котором нужно сделать несколько доработок:

- Установить текущие обновления CMS (несколько)

- Протестировать, чтобы всё работало после обновлений

- Установить модуль (галерея) Модуль мы купим

- Настроить модуль так, чтобы мы могли им пользоваться

 

Работу можно будет начать в среду/четверг

Joomla
6 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$25
1 день
Проект был реализован быстро, качественно и в срок. Спасибо!
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