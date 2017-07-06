Доработка сайта на Joomla CMS

У нас установлен сайт на Joomla 2.5 на котором нужно сделать несколько доработок:

- Установить текущие обновления CMS (несколько)

- Протестировать, чтобы всё работало после обновлений

- Установить модуль (галерея) Модуль мы купим

- Настроить модуль так, чтобы мы могли им пользоваться

Работу можно будет начать в среду/четверг