Дopабoткa фopмы рeгистрaции нa сaйтe Modx

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать на сайте форму регистрации для входа на сайта, а также подключить яндекс кассу для оплаты выбранных услуг. Есть подробное ТЗ. Подробнее обсудим с исполнителем.

MODX
6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв