Подобрать и настроить тему WP

Имеется дизайн 3 страниц в psd файле для интернет магазина. Необходимо сделать верстку и настройку шаблона на Амиро CMS
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Здравствуйте!
Нужно подобрать тему WP и настроить по аналогии с сайтом ak-avon.ru (дизайн и главная).
Цена и сроки.
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