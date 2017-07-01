Подобрать и настроить тему WP

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок168 просмотров
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Здравствуйте! 

Нужно подобрать тему WP и настроить по аналогии с сайтом ak-avon.ru (дизайн и главная).

Цена и сроки.

6 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
geodie
42 годаГермания
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$20
1 день
Просто супер-специалист! Я полностью удовлетворен работой. Все просто супер-супер! Спасибо, надеюсь на сотрудничество!
Отличный заказчик, всем рекомендую! Четко поставляет цели, с коммуникацией никаких проблем (высокий онлайн), вовремя оплачивает сделку.