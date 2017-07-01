Подобрать и настроить тему WP

У нас установлен сайт на Joomla 2.5 на котором нужно сделать несколько доработок: - Установить текущие обновления CMS (несколько) - Протестировать, чтобы всё работало после обновлений - Установить модуль (галерея) Модуль мы купим - Настроить модуль так, чтобы мы ...