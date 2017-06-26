Перенести сайт на тильду

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки445 просмотров
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Задача: 

На тильду перенести сайт

http://xn--b1agjqjaglo0c.xn--p1ai/

На тильде выбрать шаблон, настроить и перенести контент. 

Переносить нужно будет в наш аккаунт на тильде. 

В будущем донастроить. 

СРОКИ – 26.06

6 лет назад
MaximVitenko
Витенко 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва