Две правки на wp

Имеется дизайн 3 страниц в psd файле для интернет магазина. Необходимо сделать верстку и настройку шаблона на Амиро CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно пофиксить страницу - http://www.bymerang.com/nashi-raboty/
и доработать адаптацию под более большие размеры.
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