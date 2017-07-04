Две правки на wp

$20
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки205 просмотров
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Нужно пофиксить страницу - http://www.bymerang.com/nashi-raboty/ 

и доработать адаптацию под более большие размеры.

6 лет назад
N1ON
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
when108
Павел 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$30
4 дня
Работой доволен, рекомендую как ответственного исполнителя.
Все ОК