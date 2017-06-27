Доработка готового сайта на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок180 просмотров
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Требуются доделки и переделки контентно-программного характера: От изменения структуры (добавить подразделы, например, переделать вывод названий, корректировка инфо-блоков и т.д.), до банального наполнения информацией в том виде, который требуется нам как заказчикам.

Есть подробное ТЗ что требуется сделать, с иллюстрациями, скриншотами и прочим. Задача срочная.

6 лет назад
dbukanov
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад