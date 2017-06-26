Нужно объеденить базы Joomla

$5
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки174 просмотра
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Есть новый сайт. Нужно залить (импортировать) базу статей (sql) без картинок.

Срочно.

Joomla
6 лет назад
v2010
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад