Работы по Ocstore 2.1.0.2.1

Есть сайт на битриксе. Надо доработать четыре веб-формы: - Форма на странице контактов - На странице отзывов - Задать вопрос - Форма записи на прием Добавить ко всем формам один обязательный чекбокс и строку с текстом/ссылкой "Я соглашаюсь с условиями" ...