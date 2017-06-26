Работы по Ocstore 2.1.0.2.1

Требуются доделки и переделки контентно-программного характера: От изменения структуры (добавить подразделы, например, переделать вывод названий, корректировка инфо-блоков и т.д.), до банального наполнения информацией в том виде, который требуется нам как заказчикам. Есть подробное ТЗ что требуется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Установить и настроить связку с 1С https://opencartforum.com/files/file/2849-modul-dlya-opencart-neoseo-obmen-i-sinhronizaciya-s-1s-klass365-moy-sklad/
2) Установить и настроить https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/
3) Мелкие работы по сайту (почасовая оплата)
Работаем по схеме: сделано-оплачено
Примерные сроки и суммы указывайте в заявке.
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