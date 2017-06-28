Внести готовую верстку на joomla v3

Всем привет. Необходимо внести верстку страниц на cms joomla версии 3 (редизайн сайта).

Проект больше подойдет для новичков за жирный-жирный отзыв.

Этот проект будет как тестовый. Если понравится как все быстро и качественно будет сделано, то в дальнейшем будем работать на постоянной основе за неплохие деньги.