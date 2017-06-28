Ускорить работу сайта на Joomla

Нужен человек, который сможет натянуть готовую верстку на ИМ (wordpress или opencart). http://prntscr.com/foqzzr http://prntscr.com/for07h http://prntscr.com/for0fp http://prntscr.com/for0pn
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно ускорить сайт min до 90 по PageSpeed Insights.Сайт на движке joomla http://postel4you.com.ua/Жду Ваших предложений по работе и стоимости.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $150Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Тpeбуетcя paзработaть мoдуль (либо доработaть любoй cущeствующий) для CMS Bitrix, осущecтвляющий уcтанoвку розничной цены на тoвар на oснoвании фaйла в формaте CommerseML, котoрый содержит неcкoлько зaкупочныx цен на oдин и тoт жe товар от paзных ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно обновить престашоп до версии 1,7. Подробности выбранным кандидатам.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
сайт http://test.seopantera.ru/katalog/ - сайт установлен на joomla, установлен компонент real estate (купленный лицензия) По пунктам нужно сделать доработки. 1. Фильтр главный http://test.seopantera.ru где указаны пункты квартиры, город, цена от и до - вместо этого установить фильтр от real ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищется опытный кодер с хорошим знанием YII Framework. Задача: 1. Натянуть готовый, сверстанный макет на текущий сайт 2. Допилить отсутствующий функционал. Функционал, на мой взгляд - простейший (добавить редактирование определенного контента в админ панель, запилить формы обратной ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно переделать сайт, под новое ТЗ, добавить блоки с формами, картинки, сделать 1 страницу, и сделать каталог товаров. Ориентировочно вот схема, более подробно по вайберу или скайпу. Сайт [url=http://elit-granit.by/]http://elit-granit.by/[/url] Ориентир на прототип в приложении.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен адекватный, толковый человек, с хорошими знаниями и опытом в программировании на opencart2 , PHP. Который имеет свободное время для создания нового сайта с доработкой. Есть ряд задач разного уровня сложности., в т.ч и создание сайта ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
На сайте правили H2 и пропал раздел с сайта, не видно его стало. Нужна помощь специалиста разовая.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо натянуть сверстанные макеты на CMS. Ваши предложения по CMS приветствуются. Предпочтительно WP. Макеты по ссылкеhttps://github.com/Helga13/radiofillz Жду ваших предложений По срокам и цене? с ув!Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
1) Установить и настроить связку с 1С [url=https://opencartforum.com/files/file/2849-modul-dlya-opencart-neoseo-obmen-i-sinhronizaciya-s-1s-klass365-moy-sklad/]https://opencartforum.com/files/file/2849-modul-dlya-opencart-neoseo-obmen-i-sinhronizaciya-s-1s-klass365-moy-sklad/[/url] 2) Установить и настроить [url=https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/]https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/[/url] 3) Мелкие работы по сайту (почасовая оплата) Работаем по схеме: сделано-оплачено Примерные сроки и суммы указывайте в заявке.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад