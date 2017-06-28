Перенести сайты с друпала на битрикс

Всем привет. Необходимо внести верстку страниц на cms joomla версии 3 (редизайн сайта). Проект больше подойдет для новичков за жирный-жирный отзыв. Этот проект будет как тестовый. Если понравится как все быстро и качественно будет сделано, то в ...