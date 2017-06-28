Сайт [url=http://www.pregnancycalendar.ru]http://www.pregnancycalendar.ru[/url] на UMI.CMS Pro Corporate версия 2.8.1.1 нужно перенести статьи и категории на wordpress. Тему переносить не нужно. Миграция: [list=1][*]статьи[*]категории[*]изображение к ним[*]url записей и категорий[*]мета-теги к ним[*]На сайте есть раздел имена [url=http://www.pregnancycalendar.ru/names/]http://www.pregnancycalendar.ru/names/[/url]. Этот раздел реализован на самописной ЦМС ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходимо написать cms по ТЗ. Вся информация исполнителю.
- Похожие заказы
- $80Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Взять с донора сайта дизайн и сделать из него шаблон wpСистемы управления (CMS)27 заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
Нужен человек, который сможет натянуть готовую верстку на ИМ (wordpress или opencart). http://prntscr.com/foqzzr http://prntscr.com/for07h http://prntscr.com/for0fp http://prntscr.com/for0pnСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Тpeбуетcя paзработaть мoдуль (либо доработaть любoй cущeствующий) для CMS Bitrix, осущecтвляющий уcтанoвку розничной цены на тoвар на oснoвании фaйла в формaте CommerseML, котoрый содержит неcкoлько зaкупочныx цен на oдин и тoт жe товар от paзных ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Paзoбраться и дoрaбoтать cамoписный движoк, в кoтоpом надо 1) дoбавить функции увеличeния кoличеcтвa фотoгpaфий товaрa в катaлогe, oтображения фoтoграфий чеpез cлайдеp c миниатюрами, 2) Дoбавить функцию учeтa остаткoв товаpa.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно доработать сайт на вордпресс - программирование и мобильную верстку. Сайт есть только в архиве. Сайт нужно будет развернуть на своем хостинге, ориентировочное ТЗ прикреплено. Нужен человек который сможет довести сайт до ума. Оплата только если сайт ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Необходимо внести верстку страниц на cms joomla версии 3 (редизайн сайта). Проект больше подойдет для новичков за жирный-жирный отзыв. Этот проект будет как тестовый. Если понравится как все быстро и качественно будет сделано, то в ...Завершен6 лет назад
1. [url=http://screenshot.su/show.php?img=11138e15683f0ab66b6baf5283d91d46.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=11138e15683f0ab66b6baf5283d91d46.jpg[/url]как убрать или заменить сердечко 2. Почему-то когда поменял ЧПУ с латиницы на кириллический пропадаетфункционал страниц. Вот этот функционалпропадает [url=http://screenshot.su/show.php?img=af48495e3be9d7106e6a6ae80de3dea2.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=af48495e3be9d7106e6a6ae80de3dea2.jpg[/url] , [url=http://screenshot.su/show.php?img=b7ff3d4161c720a0a0ebc0c55e2fb52d.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=b7ff3d4161c720a0a0ebc0c55e2fb52d.jpg[/url], [url=http://screenshot.su/show.php?img=89eaffadb2a47ab3bc77fa9e432f5083.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=89eaffadb2a47ab3bc77fa9e432f5083.jpg[/url] и даже когда назад поставил кириллический ЧПУ вот что получается [url=http://screenshot.su/show.php?img=d1e4e582ff42d523f148e3920557a4d1.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=d1e4e582ff42d523f148e3920557a4d1.jpg[/url], [url=http://screenshot.su/show.php?img=3515e74edd4934b59c8441d47b2349dc.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=3515e74edd4934b59c8441d47b2349dc.jpg[/url], http://screenshot.su/show.php?img=978d16d3921cf7fde8890cb153e55c3b.jpg На странице зарегистрироваться осталась сломанная версия. ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно ускорить сайт min до 90 по PageSpeed Insights.Сайт на движке joomla http://postel4you.com.ua/Жду Ваших предложений по работе и стоимости.Завершен6 лет назад
Ищется опытный кодер с хорошим знанием YII Framework. Задача: 1. Натянуть готовый, сверстанный макет на текущий сайт 2. Допилить отсутствующий функционал. Функционал, на мой взгляд - простейший (добавить редактирование определенного контента в админ панель, запилить формы обратной ...Завершен6 лет назад