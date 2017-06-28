Правка в сайт на WordPress

Проблемы с сайтом fk-ramps.ru

1) Гугл в поисковой выдаче стал выдавать вместо обычной ссылки ссылку с расширением /ru/ http://joxi.ru/5mdGDNdCkZOL1r?d=1

2) В Firefox 54.0 (Windows 7) сайт открывается с расширением /en, чего быть не должно http://joxi.ru/xAe84NLhpanK32?d=1

3) СЕО-спец говорит, что индексируются 3 дубля страниц - просто, с /ru/ и с /en/. Чего тоже быть не должно. По всей видимости, какой-то плагин множит страницы, добавляя к ним /ru/ и /en/ версии.

4) Возможно, виноват плагин, который добавляет к страницам эти закладки http://joxi.ru/E2pMaWzc9J6qEA?d=1

Задача - сделать, чтобы была только 1 версия каждой страницы, и чтобы страницы типа /ru/ и /en/ канули в лету и больше никогда не вылазили.