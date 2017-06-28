Доработка HostCMS

Нужно доработать сайт на вордпресс - программирование и мобильную верстку. Сайт есть только в архиве. Сайт нужно будет развернуть на своем хостинге, ориентировочное ТЗ прикреплено. Нужен человек который сможет довести сайт до ума. Оплата только если сайт ...