Доработка HostCMS

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка129 просмотров
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Сроки и стоимость обсуждаемы. Желательно сделать за 2 дня

Способ оплаты по этапам по факту выполнения прямой расчет!

Сайт: pk-kompressor.ru 

Задачи: 

1. Внедрить на станицы пагинации rel="pre", rel="next", rel="canonical" 

2. Организовать вывод разделов и товаров по производителям.  

3. Изменить шаблоны вывода каталога 

4. Изменить левое меню 

Выводим классификацию как по брендам, так и по каталогу.  

6 лет назад
rkamish
31 годБеларусь
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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