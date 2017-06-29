Доработки на самописном CMS

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки117 просмотров
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Добрый день

Есть проект на самописном CMS

Основные технологии - OOP

Есть четкое ТЗ, отправлю в личку.

Требуется знание OOP,PHP,Front end,MVC.

Цена - 3000 рублей

Сроки - 7 дней.

6 лет назад
anton_leps
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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