Необходимо сверстать и натянуть сайт на Wordpress по готовому дизайну. Просьба отвечать на заявки людей только с опытом. Только пост-оплата, то есть по факту выполненных работ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

● Pixelperfect

● Заданная дизайнерами динамическая сетка, шрифты, векторные элементы (такие как логотип), толщина и оттенок каждой линии, каждой черточки, точечки и буковки должен соответствовать дизайну на 100%

● Мультиязычность

● Сайт будет на украинском и английском языках.

● Изменение языка происходит через меню

● Контент и копирайт как для статических страниц так и для блога и портфолио отличаться для двух языков, но верстка останется та же.

● Некоторые страницы могут не отображаться в одном языке, но отображаться в другом.

● Адаптивная верстка

● Дизайн продуман для всех типов экранов и должен корректно отображаться как на 24 дюймовых компах, так и на маленьком iPhone 4s

● Адаптивность предусматривает различное поведение некоторых элементов на различных типах

экранов, в частности:

○ Размер и отступ от логотипа

○ Размер футера (на весь экран)

○ Анимация меню

● SEO-friendly

● Все страницы сайта должны легко индексироваться поисковиками

● По возможности, добавить возможность изменять SEO настройки для каждой страницы в CMS

Подробности готов обсудить в личных сообщениях.