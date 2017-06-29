Надо доработать сайт WebAssistant v 2.1.1

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка132 просмотра
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добрый день ! надо доработать карточку товара. подробное ТЗ в личку. 

Пишите скайп сразу.

6 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад