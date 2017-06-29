Нужно натянуть готовую верстку на WP

Что есть: 1. Установлен Wordpress и Woocommerce 2. Установлен шаблон Micra Есть готовый текст для главной. В сочетании того что есть (wordpress, woocommerce, micra) из под wordpress выложить текст на главную не смогли. Некуда вставить. Пробовали вставлять в ...