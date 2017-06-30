Срочно исправить ошибку на DRUPAL при загрузке картинок

$10
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки241 просмотр
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Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки любого размера https://yadi.sk/i/0bOQYT3x3KbvJk (пытались загружать даже 50 кб). Настройки сервера не при чем, пробовали менять лимиты, сейчас выставлен 10 мб. В интернете встречается упоминание аналогичной проблемы, но решения не нашли.

Исправить требуется сейчас, оплачу сразу после проверки. Все доступы у нас на руках.

Drupal
6 лет назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад