Внести правки в форму комментариев, шаблон wordpress

Нужна помощь по настройке формы комментариев на Вордпресс.

Вот пример страницы (всего обработать нужно 3 сайта): http://okardio.com/ostalnoe/kofe-rasshiryaet-sosudy-ili-suzhaet-531.html

В форме комментариев нужно добавить еще одну галочку, чтобы было как вот здесь – 152фз.рф – в низу страницы. Подобные правки нужно внести на двух сайтах.

И есть сайт с формой комментариев от cackle, тоже нужно его посмотреть, разобраться.