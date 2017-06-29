Внести правки в форму комментариев, шаблон wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок161 просмотр
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Нужна помощь по настройке формы комментариев на Вордпресс.

Вот пример страницы (всего обработать нужно 3 сайта): http://okardio.com/ostalnoe/kofe-rasshiryaet-sosudy-ili-suzhaet-531.html

В форме комментариев нужно добавить еще одну галочку, чтобы было как вот здесь – 152фз.рф – в низу страницы. Подобные правки нужно внести на двух сайтах.

И есть сайт с формой комментариев от cackle, тоже нужно его посмотреть, разобраться.

WordPress
6 лет назад
Lehach
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад