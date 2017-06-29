Небольшая работа для программиста по Джумле

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки142 просмотра
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Сделать активными кнопки на сайте. Периодически кнопки на сайте становятся неактивными. На нажатие срабатывает только в определенной точке кнопки. Периодически другие кнопки становятся такими же. Нужно исправить.

6 лет назад
DoctorNow
Андрей 
50 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад