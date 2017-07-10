Натянуть верстку на вордпресс

Необходимо повторить сайт на Битриксе ввв fuso-gulf точка ru. К исходному сайту доступа нет. Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS в данном ...
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Здравствуйте!
Есть верстка, довольно таки качественная, необходима натятуть на Вордпресс.
Бюджет 65$.
Пишите - обсудим подробности.
ПС Если нужно - с меня отзыв и ссылка на готовый сайт в портфолио.
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