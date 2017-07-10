Натянуть верстку на вордпресс

$65
Системы управления (CMS)Завершен17 заявок254 просмотра
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Здравствуйте!

Есть верстка, довольно таки качественная, необходима натятуть на Вордпресс.

Бюджет 65$.

Пишите - обсудим подробности. 

ПС Если нужно - с меня отзыв и ссылка на готовый сайт в портфолио.

6 лет назад
paradoxnumber7
Константин 
32 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
den4uk1983
Виктор 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$65
5 дней
Отличная работа! Проработаны все мелочи и нюансы которые даже не были в тз, рекомендую!
Сотрудничеством довольны - четкая постановка задачи, постоянная обратная связь и своевременная оплата. Готовы сотрудничать дальше.