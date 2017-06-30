Перенос сайта с wix на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок232 просмотра
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Добрый день!подскажите возможно сайт перенести с wix платформы на WordPress!так как сказали что с wix сайты-это мертвые!какая цена?

WordPress
6 лет назад
guest_14988212063327
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад