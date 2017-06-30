Перенос сайта с wix на WordPress

задача. сделать сервис просмотра видео вебинаров для пользователей. есть сайт. на него админ закачивает видео вебинаров. есть зарегистированные пользователи. каждое видео может быть открыто для всех или для определенных пользователей, которых админ добавляет поименно. ------------------------- обязтаельные фунции просмотр лога - когда заходил ...