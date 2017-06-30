Перенос сайта с wix на WordPress

Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки любого размера https://yadi.sk/i/0bOQYT3x3KbvJk (пытались загружать даже 50 кб). Настройки сервера не при чем, пробовали менять лимиты, сейчас выставлен 10 мб. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!подскажите возможно сайт перенести с wix платформы на WordPress!так как сказали что с wix сайты-это мертвые!какая цена?
- Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
задача. сделать сервис просмотра видео вебинаров для пользователей. есть сайт. на него админ закачивает видео вебинаров. есть зарегистированные пользователи. каждое видео может быть открыто для всех или для определенных пользователей, которых админ добавляет поименно. ------------------------- обязтаельные фунции просмотр лога - когда заходил ...Закрыт6 лет назад
Необходимо продублировать сайт на поддомен с настройкой мультисайтовости. Второй сайт будет с небольшим изменением.Закрыт6 лет назад
Требуется доработать корпоративный сайт http://polymer-goods.ru/,CMS WordPress . Требования и предложения во вложении.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Joomla 2.5. Стоит раскрывающееся меню Accordeon. При открытии вложенных подпунктов меню закрывается, а нужно чтобы было раскрыто. Стоимость и сроки?Закрыт6 лет назад
Необходимо внедрить на сайт модуль блог или новостной модуль в котором мы должны редактировать/управлять следующими полями: 1. Title 2. keywords 3. description 4. Название статьи - h1 5. Хлебные крошки 6. ЧПУ 7. Создавать структуру из страниц по нужной нам вложенности, т.е. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть три однотипных корп. сайта под разные регионы. Нужен front-end разработчик, который будет поддерживать сайты, внедрять корректировки. CMS: Joomla Используется bitbucketЗакрыт6 лет назад
- $65
Здравствуйте! Есть верстка, довольно таки качественная, необходима натятуть на Вордпресс. Бюджет 65$. Пишите - обсудим подробности. ПС Если нужно - с меня отзыв и ссылка на готовый сайт в портфолио.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна помощь по настройке формы комментариев на Вордпресс. Вот пример страницы (всего обработать нужно 3 сайта): http://okardio.com/ostalnoe/kofe-rasshiryaet-sosudy-ili-suzhaet-531.html В форме комментариев нужно добавить еще одну галочку, чтобы было как вот здесь – 152фз.рф – в низу страницы. Подобные ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать активными кнопки на сайте. Периодически кнопки на сайте становятся неактивными. На нажатие срабатывает только в определенной точке кнопки. Периодически другие кнопки становятся такими же. Нужно исправить.Закрыт6 лет назад