Настройка второго сайта на поддомене (мультисайт) Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки198 просмотров
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Необходимо продублировать сайт на поддомен с настройкой мультисайтовости. Второй сайт будет с небольшим изменением.

6 лет назад
mrcokolrc
Евгений 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад