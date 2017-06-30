Доработки сайта на Joomla

Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки любого размера https://yadi.sk/i/0bOQYT3x3KbvJk (пытались загружать даже 50 кб). Настройки сервера не при чем, пробовали менять лимиты, сейчас выставлен 10 мб. ...
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Joomla 2.5. Стоит раскрывающееся меню Accordeon. При открытии вложенных подпунктов меню закрывается, а нужно чтобы было раскрыто. Стоимость и сроки?
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