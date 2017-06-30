Доработки сайта на Joomla

Нужна помощь по настройке формы комментариев на Вордпресс. Вот пример страницы (всего обработать нужно 3 сайта): http://okardio.com/ostalnoe/kofe-rasshiryaet-sosudy-ili-suzhaet-531.html В форме комментариев нужно добавить еще одну галочку, чтобы было как вот здесь – 152фз.рф – в низу страницы. Подобные ...